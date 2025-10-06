Аэропорты двух российских городов снова принимают рейсы

Воздушные гавании в Калуге и Тамбове возобновили полноценную работу после временных ограничений. Решение было принято для гарантии безопасности пассажиров и экипажей. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Грабцево и Донское действовали особые правила приема и выпуска самолетов. Эти меры, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, вводились исключительно для безопасности полетов.

Теперь все ограничения полностью сняты. О возвращении к стандартному режиму работы воздушных узлов Кореняко проинформировал в своем телеграм-канале. Пассажиры могут планировать вылеты и прилеты через эти аэропорты в обычном порядке.

Ранее в аэропортах еще трех российских городов сняли ограничения.