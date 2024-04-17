Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно закрыли из-за угрозы безопасности

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода с утра временно не принимают и не отправляют воздушные суда, сообщили в Росавиации.

Отмечалось, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, подробности не уточнились.

Ранее телеграм-канал «112» писал, что аэропорт в Нижнем Новгороде был закрыт из-за угрозы атаки БПЛА.

Министерство обороны РФ сообщало о предотвращении террористической атаки украинского режима. Беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Мордовии.