Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно закрыли из-за угрозы безопасности
Фото: [vk.com/chkalovairport]
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода с утра временно не принимают и не отправляют воздушные суда, сообщили в Росавиации.
Отмечалось, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, подробности не уточнились.
Ранее телеграм-канал «112» писал, что аэропорт в Нижнем Новгороде был закрыт из-за угрозы атаки БПЛА.
Министерство обороны РФ сообщало о предотвращении террористической атаки украинского режима. Беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Мордовии.