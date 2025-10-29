Аэропорты Подмосковья возобновили прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в двух московских аэропортах.

Сначала было объявлено о возобновлении полноценной работы аэропорта Домодедово. Позднее аналогичное сообщение поступило относительно аэропорта Жуковский (Раменское).

В обоих случаях ограничения вводились временно — для обеспечения безопасности полетов. Ранее Росавиация информировала, что обслуживание рейсов в этот период осуществлялось по согласованию с соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что силами ПВО на пути к Москве сбит один беспилотник.