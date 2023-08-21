Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили свою работу

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово сообщили о возобновлении своей работы. С 8:30 по московскому времени вновь будут приниматься и выпускаться самолеты.

До этого времени в аэропортах столицы действовали ограничения. Сообщалось, что четыре рейса, следовавшие в Москву из городов Урала, совершили посадку в Казани. После дозаправки они должны вновь отправиться по маршруту.

Сегодня силы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ в Одинцовском и Истринском районах.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отсутствии жертв и разрушений.