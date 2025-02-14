Аферисты вывезли женщину из Тольятти и похитили 121 млн рублей

В Тольятти раскрыто крупное мошенничество: аферисты вынудили 60-летнюю женщину перевести им более 120 млн рублей и попытались вывезти ее в Пермь под предлогом программы защиты свидетелей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В Тольятти аферисты применили изощренную схему обмана. Жертвой стала 60-летняя Наталья, которая перевела злоумышленникам 121 миллион рублей — как личные сбережения, так и средства компании, где она работала.

Преступники использовали схему с доступом к порталу Госуслуг. Получив от женщины код из СМС-сообщения, они завладели ее аккаунтом и начали манипулировать жертвой. Мошенники убедили Наталью срочно покинуть город, якобы по программе защиты свидетелей, и купить билет до Перми через Сызрань.

Сын женщины забил тревогу после получения странного сообщения от матери о внезапной командировке. Зная, что мать никогда не ездила в командировки и всегда делилась планами, он обратился в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт». Благодаря оперативным действиям женщину удалось найти в поезде Сызрань — Пермь.

Из-за пережитого стресса Наталья не может восстановить все подробности произошедшего. По предположению сына, в Перми аферисты могли принудить женщину к противоправным действиям, включая поджог.

Ранее премьер-министр страны Мишустин анонсировал обязательную маркировку звонков в борьбе с мошенниками.

