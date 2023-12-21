Агентство Bloomberg пообещало Украине очень плохой год

Если в текущем году у Киева целью было отвоевать свои земли, то в следующем ему предстоит просто устоять и не потерпеть поражение.

Обозреватель Хэл Брэндс выпустил на страницах издания статью, в которой указал, что Украину ожидает впереди крайне скверный год, на протяжении которого ей выпадут тяжелые испытания.

«В 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина? Вопрос на 2024 год: сможет ли Украина удержаться?» - указал журналист.

Он напомнил, что контрнаступление этого года было провалено, ВСУ обескровлены. Зарубежная пресса сейчас спорит, кто в этом виноват – сама Украина либо недостаточная помощь западных стран. Даже если в следующем году украинцы и будут получать помощь от Запада, то ее стоит откладывать на 2025 год, чтобы уже тогда попытаться совершить рывок.