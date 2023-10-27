Агентство Reuters назвало цели ночных американских ударов по Сирии

По утверждению Пентагона, авиаудары никак не связаны с текущим конфликтом между ХАМАС и Израилем. Они были направлены против иранского Корпуса стражей революции.

Истребители F-16 нанесли удары по складам, которые расположены на сирийской территории. В данных складах хранятся с оружие и боеприпасы, и они используются Корпусом стражи, а также различными проиранскими группировками. По утверждению источника сведений журналистов, данные удар с воздуха никак не связаны с тем конфликтом, который сейчас разворачивается на Ближнем Востоке.

Ранее глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин также подчеркивал, что действия против объектов в Сирии не стоит привязывать к боевым действиям между израильтянами и палестинцами.