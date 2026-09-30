ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 15 октября

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –15.10.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.09.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/- 11 кв. м, к/н: 50:06:0110501:1385, адрес: МО, п. Шаховская, д. Лукошкино, ул. Лесная. П.1474-ПТ от 09.09.26. Собств.: Омарова М.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 203 200,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 639 +/- 18 кв. м, к/н: 50:06:0110402:750, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Серединское. П.1469-ПТ от 09.09.26. Собств.: Сиушкин М.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 155 200,00 р.

3. Часть сблокированного жил. дома, общ. пл. 233 кв. м, к/н: 50:08:0050304:366; 1/7 доля в праве на зем. уч., общ. пл. 1500 кв. м, к/н: 50:08:0050318:26, адрес: МО, Истринский р-н, Павло-Слободское с. п., дер. Ивановское, д. 88, кв. 2. П.1442-ПТ от 02.09.26. Собств.: Гришин В.В. Взыск: ООО Актив Регион. Цена: 16 444 300,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 33 кв. м, к/н: 50:08:0000000:53938, адрес: МО, г. Истра, ул. Ленина, д. 89, кв. 58. П.1416-ПТ от 25.08.26. Собств.: Локтюшова М.Г. Взыск: АО «ТБанк». Цена: 3 668 174,00 р.

5. Жил. дом, общ. пл. 140,1 кв. м, к/н: 50:08:0040357:1841; зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0040357:1648, адрес: МО, г/о Истра, д. Еремеево, квартал 0040357, д. 1648. П.1410-ПТ от 25.08.26. Собств.: Нурова Г.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 890 400,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 706 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0060239:1424; жил. д., общ. пл. 156.1 кв. м, к/н: 50:08:0060239:2569, адрес: МО, м/о Истра, д. Загорье, д. уч. 1424. П.1500-ПТ от 21.09.26. Собств.: Гарибян М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 370 400,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв. м, к/н: 50:16:0000000:48219, адрес: МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 44Б, кв. 14. П.1492-ПТ от 21.09.26. Собств.: Афонина М.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве Управляющего товарища на основании Договора Инвестиц. Товарищ. Приоритет. Цена: 3 008 000,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 2000 кв. м, к/н: 50:20:0090304:65; жил. дом, общ. пл. 276.5 кв. м, к/н: 50:20:0090304:272, адрес: МО, р-н Одинцовский, с/о Волковский, д. Никифоровское, д. уч. 50. П.1491-ПТ от 21.09.26. Собств.: Кузнецова Т.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 18 638 200,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 857 +/- 10 кв. м, к/н: 50:05:0040222:54, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, д. Барканово. П.1485-ПТ от 21.09.26. Собств.: Покорский Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 526 400,00 р.

10. Жил. дом, общ. пл. 309,2 кв. м, к/н: 50:09:0090203:3325, зем. уч., общ. пл. 1249 +/- 12 кв. м, к/н: 50:09:0090203:129, адрес: МО, Солнечногорский р-н, п. Поварово, ул. Юбилейная, д. 3-а. П.1497-ПТ от 21.09.26. Собств.: Михалев А.А. Взыск: Гурулев А.Ю. Цена: 9 000 000,00 р.

11. Зем. уч., общ. пл. 916 +/- 11 кв. м, к/н: 50:31:0020501:9195; жил. дом, общ. пл. 224,3 кв. м, к/н: 50:31:0020501:6514, адрес: МО, м.о. Чехов, д. Покров, ул. Новая, д. уч. 12а. П.1503-ПТ от 21.09.26. Собств.: Золотарев Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 932 800,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 43.8 кв. м, к/н: 50:44:0000000:6390, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Московская, д. 6, кв. 47. П.1493-ПТ от 21.09.26. Собств.: Буркин А.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 201 786,40 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 27,5 кв. м., к/н: 50:14:0040341:1689, адрес: МО, г.о. Щелково, д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д. 1, корп. 1, кв. 59. П.1496-ПТ от 21.09.26. Собств.: Прокопчук В.С. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 2 601 600,00 р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 48,3 кв. м, к/н: 50:15:0010602:520, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Первомайская, д. 3, кв. 191. П.1360-ПТ от 12.08.26. Собственник: Лутонин Р.А. Взыск: АКБ ЛАНТА-БАНК (АО). Цена: 5 197 240,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, тел.: +7 (933) 202-40-20.