Американист рассказал, как Трамп может запустить диалог с Москвой и не дать демократам ни одного аргумента против

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку возможной отмены ряда антироссийских санкций при условии освобождения удерживаемых лиц. Детали того, по каким правилам может действовать подобный механизм, раскрыл американист Малек Дудаков, сообщает ВФокусе Mail.

По словам политолога, на белорусском направлении американскому лидеру уже удалось выстроить схему обмена. Минск освободил граждан США и ряд представителей системной оппозиции, а Соединенные Штаты со своей стороны смягчили и отменили часть ограничительных мер — в частности, в отношении ведущего белорусского авиаперевозчика и крупного производителя удобрений. Дудаков полагает, что Вашингтон может попытаться предложить Москве аналогичный вариант.

Как отмечает эксперт, такой подход позволяет Трампу закрыть сразу два фронта. Первый — сдвинуть переговоры с Россией с мертвой точки и сформировать почву для экономических соглашений. Второй — избежать обвинений в слабости со стороны демократов, что особенно чувствительно в предвыборный период. Освобождение заключенных можно представить как гуманитарный шаг, а не как заигрывание с Москвой, и именно это выбивает из рук оппонентов их ключевой аргумент.

«Сначала гуманитарный жест — освобождение заключенных или представителей оппозиции, затем частичное смягчение санкций и лишь потом — движение к более серьезным договоренностям. При этом речь идет именно о модели, а не о готовом решении. Конкретных параметров, сроков и списков пока нет», — добавил он.

В рамках данной логики, уточняет Дудаков, освобождение представителей российской оппозиции становится своеобразным политическим активом, который можно выгодно «реализовать» демократам, курирующим эти фигуры.

«Пока Трампу не удается добиться каких-то прорывов в рамках переговоров по Украине, хотя время идет. Он хочет договориться с Россией, чтобы заключить выгодные для США сделки, но при этом на одностороннее снятие санкций он пойти не может, так как это означало бы потерю. Демократы тут же начали бы уличать его в том, что он уступил России, не получив ничего взамен», — пояснил эксперт.

При этом американист предостерег от преждевременных ожиданий: схема лишь начинает прорабатываться, и стремительных подвижек в ближайшее время ждать не стоит.

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