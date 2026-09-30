Весы не врут, но и не все говорят: почему осенью вес растет на самом деле

С наступлением осени многие сталкиваются с одним и тем же: меню вроде не поменялось, явных срывов в питании не было, а весы упорно показывают прибавку. Кто-то объясняет это замедлившимся метаболизмом, кто-то — похолоданием, а кто-то — наследственной тягой организма копить жир на зиму. Однако реальный механизм устроен сложнее. Разобраться в том, почему масса тела действительно растет в осенний период, Здоровью Mail помог врач-эндокринолог и диетолог Владимир Майоров.

Прибавка — не всегда жир

Первое, о чем стоит помнить: масса тела прирастает не только жировой тканью. На цифру влияют объем воды в организме, запасы гликогена, количество соли и углеводов в рационе, масса содержимого желудочно-кишечного тракта, фаза менструального цикла, физическая нагрузка и множество других факторов. Именно поэтому судить о динамике по единственному измерению после выходных не стоит — куда надежнее смотреть на тренд за несколько недель.

Что это значит на практике? Взвешиваться регулярно, несколько раз в неделю, в одно и то же время — утром, после туалета. Затем выводить средний показатель за неделю. Полезно вдобавок следить за окружностью талии. Если усредненный вес растет не первую неделю подряд, это куда более точный сигнал, чем разовый скачок стрелки.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что делать, чтобы не набрать осенью

Главная ошибка — резко урезать питание сразу, как только закончилось лето. Гораздо важнее удержать прежний уровень энергозатрат. Если в теплое время человек проходил заметно больше шагов, а с приходом холодов пересел на машину, общественный транспорт и компьютер, начинать разумнее с возвращения активности в жизнь.

Работают простые вещи: ежедневные прогулки, отказ от лифта в пользу лестницы, перерывы при сидячей работе и две-три силовые тренировки в неделю. Конкретное число шагов здесь не догма — важно не допустить резкого падения привычного уровня движения.

Второй элемент — сон. Стоит придерживаться более-менее стабильного графика отхода ко сну и подъема, а в первой половине дня получать достаточно яркого света.

Третий элемент — то, из чего состоят приемы пищи. Основу лучше строить вокруг источника белка, овощей и других продуктов с пищевыми волокнами, добавляя умеренное количество сложных углеводов. Так проще контролировать насыщение, не считая каждую калорию. А вот что незаметно повышает энергетическую ценность рациона, так это сладкие напитки, кофе с добавками, алкоголь, орехи, сыры, выпечка, соусы и частые небольшие перекусы. Запрещать их не нужно — просто их калорийность легко недооценить.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Нужны ли анализы на гормоны

Не всякая осенняя прибавка требует лабораторного обследования. Если она небольшая, совпала со спадом активности и не дает других симптомов, начинать разумно с анализа питания, сна, движения и динамики массы.

Совсем другое дело — выраженный рост веса, который продолжается вне зависимости от сезона или сопровождается слабостью, сильной сонливостью, отеками, нарушением цикла, широкими багровыми стриями, необычной мышечной слабостью, скачками давления и другими симптомами. Здесь без медицинской оценки не обойтись.

Европейское общество эндокринологов советует проверять функцию щитовидной железы у пациентов с ожирением. А вот широкое обследование на гиперкортицизм, нарушения половых гормонов и прочие эндокринные патологии при отсутствии клинических признаков не рекомендуется.

В базовый набор при стойком росте массы тела обычно включают ТТГ (при отклонении — дополнительно свободный Т4), глюкозу натощак и/или HbA1c, липидный профиль, измерение давления, окружности талии и расчет индекса массы тела. Если есть избыточный вес и метаболические факторы риска, врач может назначить и показатели функции печени.

А вот кортизол, АКТГ, пролактин, половые гормоны и другие специальные анализы назначают не «на всякий случай», а при наличии показаний. Обилие исследований само по себе не делает обследование качественнее.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Когда визит к врачу не стоит откладывать

По мнению эксперта, тревогу должна вызывать не обычная сезонная прибавка в несколько сотен граммов, а быстрый и продолжающийся рост массы. Особенно если параллельно появились отеки, одышка, резкое падение переносимости нагрузок, выраженная слабость или другие новые симптомы. В такой ситуации причина может крыться не в жировой ткани, а в задержке жидкости или заболевании, которое требует отдельной диагностики.

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