Бездомные собаки напали на школьников в Иркутске

В Октябрьском районе Иркутска стая бездомных собак напала на детей во дворе школы, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР) в телеграм-канале.

По счастливой случайности никто из детей не пострадал — учащиеся успели разбежаться и укрыться от агрессивных животных.

Известно, что беспризорные собаки обитают на местном татарском кладбище, где часто сбиваются в стаи и пугают местных жителей.

По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.

Основное внимание уделяется действиям местных властей, которые не приняли своевременных мер для отлова бездомных собак, представлявших угрозу для жителей.

