Академик Онищенко перечислил пути заражения чумой

В Роспотребнадзоре исключили вероятность риска завоза чумы в нашу страну из Монголии, где недавно был зафиксирован случай заболевания. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, каким образом чума передается от диких животных человеку. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что чума является крайне опасным заболеванием с весьма высоким уровнем смертности.

По его мнению, в Монголии имеется большое число природных очагов чумы.

Онищенко также перечислил несколько характерных путей передачи бактерии чумы от животного человеку. Во-первых, источником может стать укус блохи, во-вторых, заражение во время разделки больного чумой животного, в-третьих, в тех краях источником заражения может послужить употребление в пищу мяса сусликов.

Он подчеркнул, что отечественные эпидемиологи проводят огромную работу для профилактики чумы.