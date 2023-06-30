Академик Онищенко перечислил пути заражения чумой
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В Роспотребнадзоре исключили вероятность риска завоза чумы в нашу страну из Монголии, где недавно был зафиксирован случай заболевания. Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, каким образом чума передается от диких животных человеку. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что чума является крайне опасным заболеванием с весьма высоким уровнем смертности.
По его мнению, в Монголии имеется большое число природных очагов чумы.
Онищенко также перечислил несколько характерных путей передачи бактерии чумы от животного человеку. Во-первых, источником может стать укус блохи, во-вторых, заражение во время разделки больного чумой животного, в-третьих, в тех краях источником заражения может послужить употребление в пищу мяса сусликов.
Он подчеркнул, что отечественные эпидемиологи проводят огромную работу для профилактики чумы.