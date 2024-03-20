Академик Онищенко перечислил способы остановить нашествие крыс в Московской области

В социальных сетях появилось видео, где запечатлен грызун, спокойно шастающий возле входной двери одного из подмосковных подъездов. Академик РАН, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, чем может быть опасно такое нашествие и как бороться с этой напастью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, у этих грызунов имеется определенная цикличность, и они не раз возвращались, после того как их травили коммунальные службы.

Академик подчеркнул, что в настоящее время есть спецслужбы, которые занимаются профилактической и вынужденной дезинфекцией, у них имеются специальные методики контроля.

По его мнению, крыса не только является переносчиком инфекции, но и может создать аварию на электросетях, испортить продукты. Так, бывали случаи, что эти грызуны становились причиной аварий в метрополитене, перегрызая кабель.