Академик Зайцев считает, что астероид может упасть на Землю когда угодно
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Угроза падения астероидов на нашу планету вполне реальна, хотя и происходит это достаточно редко. Каждый год ученые находят в зоне притяжения Земли почти 300 небесных тел размером от нескольких десятков и даже сотен метров в диаметре. Академик Анатолий Зайцев рассказал, как человечество может защитить планету от падения астероидов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, способы реагирования на приближение небесного тела зависят от его размеров и времени, через которое он достигнет планеты. Всего можно выделить три самых типичных сценария: когда до падения астероида остаются годы, дни и считанные часы. В первом случае можно подготовить космические аппараты-перехватчики и ракеты-носители, планируемые к запуску к опасному объекту. Во втором случае должна активироваться служба оперативного реагирования, то есть в готовности должны стоять ракеты-носители с космическими аппаратами-перехватчиками ударного воздействия или даже с ядерными зарядами.
Ученый добавил, что в третьем случае необходимы средства пассивного реагирования. Это специальный программный комплекс, позволяющий спрогнозировать район падения, зону поражения и постараться за оставшееся время спрятать людей в укрытие или эвакуировать в зависимости от ситуации.
По его мнению, в целом ожидать падения астероида на нашу планету можно в любой момент. Тем не менее камни из космоса падают на Землю достаточно редко. Однако даже с такой частотой падение астероида может привести к катастрофе, поэтому относиться к защите от небесных тел нужно серьезно.