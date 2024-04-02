Академик Зайцев считает, что астероид может упасть на Землю когда угодно

Угроза падения астероидов на нашу планету вполне реальна, хотя и происходит это достаточно редко. Каждый год ученые находят в зоне притяжения Земли почти 300 небесных тел размером от нескольких десятков и даже сотен метров в диаметре. Академик Анатолий Зайцев рассказал, как человечество может защитить планету от падения астероидов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, способы реагирования на приближение небесного тела зависят от его размеров и времени, через которое он достигнет планеты. Всего можно выделить три самых типичных сценария: когда до падения астероида остаются годы, дни и считанные часы. В первом случае можно подготовить космические аппараты-перехватчики и ракеты-носители, планируемые к запуску к опасному объекту. Во втором случае должна активироваться служба оперативного реагирования, то есть в готовности должны стоять ракеты-носители с космическими аппаратами-перехватчиками ударного воздействия или даже с ядерными зарядами.

Ученый добавил, что в третьем случае необходимы средства пассивного реагирования. Это специальный программный комплекс, позволяющий спрогнозировать район падения, зону поражения и постараться за оставшееся время спрятать людей в укрытие или эвакуировать в зависимости от ситуации.

По его мнению, в целом ожидать падения астероида на нашу планету можно в любой момент. Тем не менее камни из космоса падают на Землю достаточно редко. Однако даже с такой частотой падение астероида может привести к катастрофе, поэтому относиться к защите от небесных тел нужно серьезно.