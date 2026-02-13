Аксенов заявил о попытке вербовки мусульман Крыма в террористическую ячейку

В Крыму предотвращена попытка вовлечения местных мусульман в террористическую ячейку, проповедующую идеи создания всемирного халифата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, сотрудники ФСБ профессионально и своевременно пресекли противоправную деятельность вербовщиков. Аксенов подчеркнул, что чекисты системно выполняют свои обязанности по охране безопасности граждан.

13 февраля стало известно о задержании членов данной группировки. В ходе обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли запрещенные пропагандистские материалы экстремистского содержания.