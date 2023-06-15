Акции по безопасности провели на 520 железнодорожных переездах МЖД

Акции по безопасности провели на 520 переездах МЖД в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В рамках акций автомобилистам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и бдительности на железнодорожных переездах. Также сотрудники МЖД раздают гражданам памятки.

В этом году на переездах МЖД снизилось число пострадавших – с десяти до пяти человек. Всего на участках зафиксировали двенадцать аварий, это меньше, чем годом ранее.

Ж/д переезды МЖД оборудуют сигнализацией. Также объекты ремонтируют – с января работы провели на 228.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области увеличилось количество машин скорой помощи.