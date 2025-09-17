Акула в нескольких метрах от пляжа в Египте вызвала панику среди туристов
SHOT: акула подплыла к пляжу египетского Шарм-эш-Шейха
Российские туристы испугались появлением акулы у пляжа пятизвездочного отеля Safir Sharm Waterfalls Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе, пишет SHOT.
Отмечается, что хищница плавала всего в пяти метрах от берега, из-за чего отдыхающих охватила паника. Спасатели немедленно попросили всех выйти из воды и временно приостановили купание.
Это не первый случай появления акул на египетских курортах в Египте. Накануне хищные рыбы стали причиной закрытия пляже в Хургаде и Макади в десяти отелях.
В 2023 году аналогичные инциденты были зафиксированы и на турецких курортах — акулы подплывали к побережьям Средиземного, Эгейского и Мраморного морей.
Ихтиологи отмечают, что появление хищников возле пляжей связано с изменением климата, миграцией рыб и деятельностью человека, который регулярно сбрасывает отходы в морскую воду.
