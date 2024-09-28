Алаудинов: продвижение отряда «Каштан» на километр в Курской области — это хорошее достижение
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Российские военнослужащие успешно продвинулись на участке Нижней Паровой в Курской области. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов через свой Telegram-канал.
«Сегодня отряд «Каштан» выполнил свою задачу на весьма высоком уровне. Они смогли продвинуться почти на один километр в лесном массиве на участке Нижний Паровой», — отметил Алаудинов в своем видеообращении.
Накануне он упомянул об уничтожении группы иностранных наемников в Курской области, охарактеризовав их как законную цель для российской армии.
Ранее сообщалось, что бывший полицейский погиб, прикрывая жену от удара украинского БПЛА.