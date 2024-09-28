Бывший полицейский погиб, прикрывая жену от удара украинского БПЛА

Галина Сидорова, жительница села Большое Солдатское, рассказала о том, что ее знакомый, пожертвовав собой, погиб во время атаки ВСУ, когда отправился за гуманитарной помощью для оставшихся в приграничной зоне людей, сообщило РИА Новости.

«Александр жил на Почтовой улице. Он служил в милиции с моим мужем, и они вместе были в Чечне», — вспоминает Галина.

По ее словам, мужчина часто приходил к жителям села, интересуясь их нуждами, и потом ездил в Курск, чтобы купить необходимые вещи, включая хлеб.

«Он направился не по обычному маршруту, а через Горянку, и там дрон сбросил бомбу. Он закрыл свою жену от удара — погиб сам, а она сейчас в тяжелом состоянии. Ее доставили в Москву, сказали, что, возможно, она потеряет зрение», — пояснила Сидорова.

Она добавила, что в этот момент Александр собирался за новой партией гуманитарной помощи. У него есть сын, служащий в Сирии по контракту, а невестка с ребенком уехали в Курск.

Ранее сообщалось, что АЗС мощно взорвалась в Махачкале: есть погибший.