Алаудинов: российские войска завершают блокирование ВСУ в Курской области

Ситуация в Курской области постепенно стабилизируется. Подразделения ВС РФ приступили к завершению блокирования тех украинских войск, которые вошли на российскую территорию. Такую точку зрения высказал генерал-майор Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат». Его слова привел ТАСС.

По утверждению генерала, обстановка в регионе уже контролируется российской стороной.

«Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области», — указал он.

Российская армия стала перекрывать те бреши, в которые просачивались украинские бойцы. Противник несет очень большие потери, так как его полное уничтожение с самого начала было приоритетом для ВС РФ. Уничтожается как живая сила, так и техника неприятеля.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплениям украинской техники и пехоты, которые были вскрыты в приграничье. Вражеские войска были накрыты неуправляемыми ракетами и понесли заметные потери.