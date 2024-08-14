Алаудинов: российские войска завершают блокирование ВСУ в Курской области
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Ситуация в Курской области постепенно стабилизируется. Подразделения ВС РФ приступили к завершению блокирования тех украинских войск, которые вошли на российскую территорию. Такую точку зрения высказал генерал-майор Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат». Его слова привел ТАСС.
По утверждению генерала, обстановка в регионе уже контролируется российской стороной.
«Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области», — указал он.
Российская армия стала перекрывать те бреши, в которые просачивались украинские бойцы. Противник несет очень большие потери, так как его полное уничтожение с самого начала было приоритетом для ВС РФ. Уничтожается как живая сила, так и техника неприятеля.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплениям украинской техники и пехоты, которые были вскрыты в приграничье. Вражеские войска были накрыты неуправляемыми ракетами и понесли заметные потери.