Су-25 ударили неуправляемыми ракетами по боевикам и технике ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли комплексный удар по окопавшимся за последние несколько дней в приграничных с Украиной районах Курской области боевиках ВСУ. Об этом проинформировали в Минобороны.

Отмечается, что удал Су-25 был нанесен по военной технике и скоплениям живой силы противника неуправляемыми авиаракетами.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что нанеся удар по террористам и выпустив затем тепловые ловушки экипажи благополучно возвратились на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.