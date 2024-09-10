Алаудинов: СВО полностью изменила формы и методы проведения боевых действий

«Эта СВО поменяла вообще и формы, и методы ведения боевых действий. То есть сегодня уже все поняли, что крупномасштабные танковые сражения, они невозможны. Все осознали, что поставить в одном месте огромное количество артиллерии, РСЗО, и за счет этого выиграть там что-то тоже невозможно», — сказал Алаудинов.