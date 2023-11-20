American Conservative: конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий

Правительство и граждане США потеряли интерес к конфликту на Украине, и Киеву придется смириться с потерей новых территорий, пишет Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

«Украина, как и Израиль, в основном обязана своим существованием американскому оружию. Однако, несмотря на голубой и желтый цвет, которым сейчас пестрят социальные сети, Украина не имеет и близко той базы поддержки, которую имеет Израиль среди американской общественности и особенно в американском Конгрессе», – отмечается в публикации.

Автор статьи напоминает, что в начале месяца NBC News опубликовал доклад, в котором говорилось, что американские и европейские официальные лица затронули тему мирных переговоров с Украиной, включая «очень широкие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения с Россией».

На Западе признают, что война зашла в тупик, и сомневаются в возможности бессрочной помощи Украине.

Условия урегулирования войны будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории, а Украина вынуждена будет отложить свое вступление в НАТО, заключает Питер ван Бурен.