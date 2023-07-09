США нужно думать об интересах своего народа и прекратить, пока не поздно, конфликт на Украине, пишет The American Conservative.

В Вашингтоне люди живут в информационном пузыре – пропаганда не позволяет американцам усомниться в неизбежной победе киевского режима. Однако последнее наступление ВСУ потребовало много людей и материальных средств, а результата не принесло.

«Несмотря на санкции, правительство Путина сохраняет преимущество в материально-технической базе и производстве, особенно боеприпасов. Более того, поставки оружия союзниками не отменили значительного превосходства Москвы на поле боя в самолетах, ракетах и беспилотниках», – говорится в статье издания.

Западу не остается ничего иного, как инициировать мирные переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский наверняка не смирится с территориальными потерями, но если он будет настаивать на восстановлении границ 1991 года, то останется один против России.