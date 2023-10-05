American Conservative: Украина расплачивается за несоблюдение Западом Минских соглашений
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Западу придется пожалеть о том, что он не отнесся серьезно к предупреждениям Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на Восток, пишет The American Conservative.
«Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира. Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать», – отмечается в статье.
Безрассудство Запада создало обстоятельства, породившее конфликт, жертвами которого стали десятки тысяч украинцев, оказавшихся заложниками такой политики.
Издание предлагает шаги, которые необходимо сделать на пути прекращения конфликта: Запад должен отказаться от поддержки Киева в его стремлении вернуть Донбасс и Крым и не поставлять вооружение для ударов по российской территории.