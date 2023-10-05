«Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира. Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать», – отмечается в статье.