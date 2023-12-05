Америка поставила очередной рекорд по числу случаев массовой стрельбы с жертвами

На протяжении этого года произошло уже 38 таких случаев. В прошлом году их было на два меньше.

Это самое большое количество случаев массовой стрельбы, которое зафиксировано с 2006 года. Об этом сообщило издание Washington Post. Последние два инцидента произошли текущей ночью в Вашингтоне и Техасе с разницей во времени всего в полтора часа.

«Это были 37-я и 38-я стрельбы в этом году, в которых погибли четыре и более жертв, что является самым высоким числом массовых убийств за любой год, начиная с 2006», - сообщили журналисты.

По статистике, за весь прошлый год в Соединенных Штатах от огнестрельных ранений умерло порядка 48 тысяч человек. В среднем это составило по 132 человека ежедневно.