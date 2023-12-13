Американская компания провалила годовой план производства новейших истребителей

Lockheed Martin в соответствии с контрактами должна была за год выпустить 52 самолета F-35 Joint Strike, а произвела всего 21 летающую машину.

О том, с какими сложностями пришлось столкнуться производителю самых перспективных и новейших истребителей, сообщил журнал Defense News. Он сослался при этом на данные, полученные от генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, который руководит данной программой выпуска.

«Lockheed Martin завершила производство менее половины модернизированных истребителей F-35 Joint Strike, обещанных в этом году», - указали журналисты.

Причиной такой неторопливости является крайне медленный выпуск ключевых деталей самолета. Без них невозможно продолжать сборку всей остальной машины. За счет этого контракты 2023 года так и не были выполнены. Вместо 52 истребителей удалось собрать только 21 самолет.