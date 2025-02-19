Американская ПВО обнаружила российский военный самолет рядом с Аляской

В среду, 19 февраля, североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что в международном воздушном пространстве рядом с Аляской был замечен российский военный самолет.

Отмечается, что он не пересекал воздушное пространство США и Канады и все время находился в международном воздушном пространстве.

В заявлении говорится, что командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD не оценивает присутствие российского военного самолета как угрозу.

Представители Министерства обороны РФ уже неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Также не раз отмечалось, что российские самолеты не пересекают воздушные трассы и не сближаются с воздушными судами других стран.

Ранее сообщалось о том, что посол РФ в Хельсинки обсудил инцидент с самолетом у границ Финляндии.