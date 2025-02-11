Посол РФ в Хельсинки обсудил инцидент с самолетом у границ Финляндии
Посол Кузнецов объяснил появление российского самолета у границ Финляндии
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МИД Финляндии вызвал посла РФ Павла Кузнецова в связи с тем, что 7 февраля российский самолет якобы нарушил воздушные границы скандинавского государства. Об этом со ссылкой на посольство РФ сообщает РИА Новости.
Финский МИД заявил, что российский самолет провел в воздушном пространстве Финляндии несколько минут, однако представители ведомства не уточнили, идет ли речь о «государственном самолете» или гражданском. Ситуацию прокомментировал посол РФ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
«Можем подтвердить, что посол провел беседу в этой связи», — сообщили в посольстве РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии высказались об открытии второго фронта против России.