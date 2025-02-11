Посол РФ в Хельсинки обсудил инцидент с самолетом у границ Финляндии

МИД Финляндии вызвал посла РФ Павла Кузнецова в связи с тем, что 7 февраля российский самолет якобы нарушил воздушные границы скандинавского государства. Об этом со ссылкой на посольство РФ сообщает РИА Новости.

Финский МИД заявил, что российский самолет провел в воздушном пространстве Финляндии несколько минут, однако представители ведомства не уточнили, идет ли речь о «государственном самолете» или гражданском. Ситуацию прокомментировал посол РФ.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Можем подтвердить, что посол провел беседу в этой связи», — сообщили в посольстве РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии высказались об открытии второго фронта против России.