Американская разведка отказалась от версии возникновения пандемии ковида из-за утечки вируса в Ухани

Разведслужбы Соединенных Штатов не нашли никаких свидетельств в пользу версии, что волна заболеваний коронавирусом началась после инцидента в китайской лаборатории.

Ранее представители США говорили, что у них есть две версии появления эпидемии ковида – естественное заражение человека от дикого животного и ЧП, связанное с утечкой вируса из биолаборатории. Теперь же они вынуждены отказаться от второго варианта, поскольку он не подтверждается никакими данными.

«У нас нет свидетельств того, что в исследовательских фондах присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент», - говорится в отчете национальной разведки Соединенных Штатов.

Этот документ процитировали РИА Новости. Ранее международная группа экспертов уже сделала свой вывод. По ее мнению, наибольшая вероятность возникновения пандемии – это передача вируса от летучих мышей человеку через других животных.