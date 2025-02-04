Американская разведка выяснила, что Иран близок к созданию ядерного арсенала

Американские разведывательные службы установили, что группа иранских ученых занимается разработкой ускоренной технологии создания ядерного оружия, сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на действующих и отставных чиновников США.

Анализ разведки показывает, что иранские инженеры и эксперты в области вооружений пытаются сократить срок изготовления атомного оружия до нескольких месяцев. Эти сведения были собраны за последние месяцы администрации бывшего президента Джо Байдена и переданы команде национальной безопасности Дональда Трампа.

Чиновники подчеркивают, что Иран «приближается» к возможности создания ядерного арсенала. После выхода США из СВПД в 2015 году Иран возобновил обогащение урана и сейчас располагает достаточным объемом топлива для производства четырех и более атомных бомб.

Данная тема, вероятно, будет обсуждаться на встрече Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, запланированной на вторник, 4 февраля.

Как отмечает NYT, Нетаньяху в последние годы был близок к принятию решения о военных действиях против иранских ядерных объектов. Тем не менее Трамп проявляет осторожность и выражает готовность к диалогу.

Ранее сообщалось, что главы МИД Великобритании Ирана Дэвид Лэмми и Аббас Аракчи пообщались по телефону. Стороны обсудили ядерную сделку.