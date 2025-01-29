Великобритания и Иран обсудили ядерную сделку

Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, а также переговоры по ядерному вопросу, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в своем телеграм-канале.

«Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи, проводя телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, обменялся с ним мнениями по вопросам двусторонних отношений, переговоров по ядерной тематике и событиям в регионе», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что РФ и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан. Договоренности стали важным шагом в расширении энергетического сотрудничества между двумя странами.