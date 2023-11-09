Американские базы в Сирии были атакованы ракетами несколько раз за ночь

Одна из база армии Соединенных Штатов располагается в ключевом месте, поблизости от газового месторождения Конико. В этой же провинции на берегу реки Евфрат разразились бои между американскими войсками и их союзниками с одной стороны, и сирийской армией и ее сторонниками – с другой. На этом фоне базу неоднократно обстреляли ракетами. Как минимум 6 из них выпустили бойцы шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака».

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. Под удар также попала база, которая находится рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар. По ней было выпущено 15 ракет.