Американские эксперты поразились преимуществам новейшего российского истребителя

Су-57 заметно превосходит все свои зарубежные аналоги, так считают обозреватели из издания Military Watch.

Обозреватели отметили, что Су-57 является самым совершенным самолетом во всем мире. Он заметно превосходит всех своих конкурентов.

«Выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но и высокой дальностью стрельбы», - так охарактеризовали специалисты его достоинства.

Дальность действия его ракет вдвое выше, чем у других боевых самолетов. Вдобавок ко всему, он может применять очень обширную номенклатуру ракет, заметно большую, чем другие типы авиации. Отдельно подчеркнуто, что российский самолет – единственный из всей авиации пятого поколения, которая принимала бы участие в реальных воздушных боях, а также противостоял полноценной вражеской армии.