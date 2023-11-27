Американские моряки поймали пытавшихся захватить танкер у берегов Йемена пиратов

Танкер, принадлежащий компании Zodiac Maritime, пытались захватить в Аденском заливе пять человек с оружием. Они поднялись на борт судна с небольшой лодки. Но у пиратов ничего не вышло. Экипаж заперся в недоступном для посторонних помещении. Нападающие не смогли взломать дверь, после чего были вынуждены покинуть корабль. После этого за ними устроили настоящую охоту военные. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет», - сообщили журналисты.

Помощь американскому кораблю оказал японский эсминец. Совместными усилиями военные перехватили лодку, которая пыталась достигнуть берега. После погони пираты сдались военным морякам.