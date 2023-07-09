Американские СМИ назвали, в чем Россия превосходит США и их союзников
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Россия существенно превосходит США и их союзников в производстве боеприпасов, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.
На минувшей неделе Владимир Зеленский заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления виноваты недостаточные поставки боеприпасов. Но Запад не может дать больше – запасы истощены.
По оценкам американских чиновников, Россия может производить около миллиона 152-миллиметровых снарядов в год. Показатели США меньше на одну седьмую, а европейские – еще менее впечатляющие.
При этом российская промышленность набирает обороны.
«Кремль понимает, что истощение киевских запасов боеприпасов может оказаться самой эффективной тактикой для сохранения своих успехов», – отмечает Карлин.