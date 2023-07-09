Американские СМИ назвали, в чем Россия превосходит США и их союзников

Россия существенно превосходит США и их союзников в производстве боеприпасов, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.

На минувшей неделе Владимир Зеленский заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления виноваты недостаточные поставки боеприпасов. Но Запад не может дать больше – запасы истощены.

По оценкам американских чиновников, Россия может производить около миллиона 152-миллиметровых снарядов в год. Показатели США меньше на одну седьмую, а европейские – еще менее впечатляющие.

При этом российская промышленность набирает обороны.