Сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Эгейском море

Сейсмолог Акис Целентис резко подверг критике ученых, которые высказывают различные мнения о землетрясениях в Эгейском море. Он отметил ряд основных моментов относительно данной ситуации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, последовательность сейсмических событий не ослабла, что подтверждается данными мониторинга за несколько дней. На сегодняшний день она имеет предсейсмические характеристики. При этом извержения вулканов и прочих аномальных явлений не предполагается. Так, возможно, что зона разлома вызовет землетрясение магнитудой 6R, хотя также имеется небольшая вероятность того, что магнитуда может достигнуть 7R.

Эксперт пояснил, что в целом в Эгейском море землетрясения станут происходить в течение длительного периода туристического сезона. Так, на склонах могут возникнуть значительные оползни и статические проблемы в ряде зданий. Так как разлом является нормальным с компонентом в направлении острова, землетрясение сильнее затронет Ию. Кроме того, больших цунами также не предвидится.

Ранее сообщалось, что Греция и Турция оказались под угрозой мегаземлетрясения.