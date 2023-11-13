Американские военные погибли при обстреле базы США в Сирии

Данная база размещена рядом с одноименным нефтяным месторождением в провинции Дейр-эз-Зор. Ее цель – контролировать источник полезных ископаемых. На территорию этой базы прилетело полтора десятка ракет, что и привело к гибели солдат армии Соединенных Штатов.

«Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе «Конико» на востоке Сирии», - сообщил по этому поводу телеканал Al Mayadeen, который ведет вещание в Ливане.

Журналисты не имеют данных, сколько именно военных погибло при атаке. Министерство обороны США пока хранит молчание по этому поводу.