Американские военные слышали звук взрыва на месте исчезновения батискафа после потери с ним связи
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Звуковую аномалию зафиксировала специальная гидроакустическая система, которая должна отслеживать перемещение подводных лодок.
Звук был отслежен еще 18 июня, через некоторое время после пропажи подводного спускаемого аппарата. Военнослужащие флота Соединенных Штатов приступили к прослушиванию океанских глубин с помощью секретной системы, установленной для контроля за движением чужих субмарин в Атлантике.
«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом», - рассказал некий источник из стен Пентагона журналистам издания The Wall Street Journal.
Несмотря на это, акустики не смогли четко идентифицировать этот звук, и поэтому не могли с уверенностью говорить о гибели батискафа. Тем не менее, руководству спасательной операции было сообщено о данном факте.