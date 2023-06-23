Американские военные слышали звук взрыва на месте исчезновения батискафа после потери с ним связи

Звук был отслежен еще 18 июня, через некоторое время после пропажи подводного спускаемого аппарата. Военнослужащие флота Соединенных Штатов приступили к прослушиванию океанских глубин с помощью секретной системы, установленной для контроля за движением чужих субмарин в Атлантике.

«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом», - рассказал некий источник из стен Пентагона журналистам издания The Wall Street Journal.

Несмотря на это, акустики не смогли четко идентифицировать этот звук, и поэтому не могли с уверенностью говорить о гибели батискафа. Тем не менее, руководству спасательной операции было сообщено о данном факте.