Украинской армии на данном участке приходится отступать. Она несет очень большие потери.

Ситуация на территории Луганской народной республики становится все тяжелее и тяжелее для Киева. Украинские вооруженные формирования попадают под атаки со стороны ВС РФ и оставляют занимаемые позиции. Об этом сообщило издание Washington Post.

«Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию», - утверждает украинский военный, с которым общались журналисты.

Самым тяжелым местом на этом участке фронта назван Кременской лес. Там ситуация наиболее накалена. Еще одним напряженным участком для украинцев является район Красного Лимана. Там количество погибших солдат ВСУ увеличилось не менее чем в 10 раз.