«Я не заметила лед и упала»: 77-летняя Людмила Поргина до сих пор восстанавливается после падения на даче

77-летняя Людмила Поргина, известная актриса театра и кино, а также вдова Николая Караченцова, до сих пор не может полностью восстановиться после травмы, которую она получила еще в конце зимы, пишет MK.RU .

Инцидент произошел на даче, когда Поргина не заметила тонкий слой льда и упала на правый бок. К счастью, тазобедренная кость осталась цела, но ушиб мягких тканей оказался крайне болезненным и заживает гораздо дольше, чем предполагали врачи.

Из-за затянувшегося восстановления актрисе потребовалась плановая госпитализация. В больнице она проходит комплексное лечение: капельницы, физиотерапию, токи и массажи. По словам самой Поргиной, каждый день в клинике расписан по минутам, а персонал окружил ее заботой и вниманием.

«Врачи относятся ко мне с нежностью, заботой. Просто молодцы! Мне делают разные процедуры. Капельницы, токи, массажи…» — сказала Поргина.

Людмила Андреевна сожалеет, что пока не может гулять с собаками в лесу — одно из ее любимых занятий. Однако она не теряет оптимизма и надеется, что уже через неделю сможет покинуть больницу и вернуться к привычной жизни.

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