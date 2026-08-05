Из стриптизера в Ихтиандры: россиянина нашли в фонтане после интим-шоу в автобусе

В Кемерове полицейские задержали 55-летнего мужчину, который устроил непристойное представление в общественном транспорте, а затем перебрался в городской фонтан. Об этом пишет VSE42.Ru .

Кемеровские полицейские получили необычный сигнал: в социальных сетях появилась публикация с кадрами, запечатлевшими пассажира автобуса, который демонстративно игнорировал нормы приличия. В прямом смысле слова мужчина устроил интимное шоу прямо в салоне общественного транспорта, шокируя окружающих.

Примечательно, что с момента появления видео в полицию никто из пассажиров не обратился, однако стражи порядка все равно начали проверку. Вскоре поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в фонтане на Октябрьском проспекте находится мужчина, очень похожий на того самого нарушителя с записи.

Прибывшие на место полицейские задержали разыскиваемого. К тому моменту его водные процедуры в городском фонтане уже завершились, и он предстал перед правоохранителями: мокрый, не способный объяснить мотивы своих поступков. Правоохранители составили в его отношении протокол по статье о мелком хулиганстве.

Суд оперативно рассмотрел материалы дела и принял решение: отправить нарушителя под административный арест на 8 суток.

В полиции Кузбасса воспользовались случаем и напомнили горожанам, что о противоправных действиях в общественных местах следует незамедлительно сообщать по номеру 102. Своевременный сигнал может помочь предотвратить развитие опасных ситуаций и быстрее привлечь виновных к ответственности.