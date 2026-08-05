В Подмосковье птицы начали формировать стаи для отлета на юг

Птицы в Подмосковье начали готовиться к отлету на юг. Так, некоторые виды начали формировать стаи, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Первые отлеты могут стартовать уже в середине августа. Одними из первых миграцию начинают насекомоядные птицы — стрижи, кукушки и крачки. За ними улетают соловьи, славки и камышевки.

Массовые отлеты пройдут в сентябре. К концу октября регион покинут самые стойкие, в том числе лебеди-кликуны, поганки и чомги.

«Принято считать, что отлет птиц на юг — это просто побег от холодов. Но на деле миграция — это сформированный раз и навсегда биологический механизм, привязанный не только к температуре, но и к длине светового дня, доступности корма и даже фазам луны», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.