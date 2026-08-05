Джареда Лето лишили роли в политическом триллере «Убийство» из-за скандала

Оскароносный актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето потерял роль в политическом триллере «Убийство» режиссера Барри Левинсона. Как сообщает Page Six со ссылкой на источники, близкие к производству фильма, в 2025 году Лето активно обсуждал участие в проекте и его кандидатура практически была утверждена. По словам одного из инсайдеров, его участие в картине было «почти решенным делом».

Однако создатели фильма в итоге отказались от кандидатуры актера. Команда проекта была осведомлена об обвинениях в адрес Лето и обсуждала ситуацию еще до начала переговоров. По словам одного из собеседников Page Six, решение отказаться от сотрудничества было принято после того, как количество обвинений в сексуальных проступках стало невозможно игнорировать.

Ситуацию также могла усугубить неудача фантастического фильма «Трон: Арес», однако источники называют это лишь формальным поводом для исключения актера из проекта.

Отмечается, что основной причиной стала публикация материала Air Mail, в котором девять женщин обвинили Лето в домогательствах, а также недавний документальный фильм BBC «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда». В документальной ленте десять женщин рассказали о предполагаемых инцидентах, произошедших в период с 2002 по 2016 годы.

Фильм «Убийство» рассказывает реальную историю журналистки Дороти Килгаллен, которая погибла при загадочных обстоятельствах во время расследования убийства президента США Джона Кеннеди. В картине также заняты Брайан Крэнстон и Брендан Фрейзер. Кто заменит Лето, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что американский комик Луи Си Кей вернулся на сцену спустя почти 10 лет после крупного секс-скандала.