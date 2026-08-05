Кто слил ваш номер: откуда у спамеров телефоны россиян

Навязчивые звонки давно стали частью повседневной жизни. Многие уверены, что их номер кто-то продал, однако далеко не всегда причина именно в утечке данных. Откуда на самом деле берутся телефонные базы для обзвонов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал директор по маркетингу компании «Оконный континент» Дмитрий Кукуйский.

По словам эксперта, большинство легальных телефонных баз формируется вполне законным способом.

«Люди нередко сами соглашаются получать рекламные звонки и сообщения, даже не замечая этого. Это происходит при покупке товаров в интернете, регистрации на сайте, оформлении банковских продуктов, подключении программ лояльности или даже при покупке SIM-карты. В большинстве случаев соответствующий пункт уже включен в соглашение на обработку персональных данных», — объяснил Кукуйский.

Эксперт отметил, что компании вправе звонить клиенту только при наличии такого согласия. Если человек решил отказаться от рекламы, организация обязана исключить его номер из собственной базы. При этом вокруг продажи телефонных баз существует немало мифов.

«Крупному бизнесу нет никакого смысла продавать собственную клиентскую базу — гораздо выгоднее сохранить доверие покупателей. Намного чаще рекламные кампании строятся через операторов связи или специализированные колл-центры, которые работают с обезличенными выборками абонентов», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что операторы могут подбирать аудиторию по определенным критериям — например, по интересам или посещаемым сайтам, если клиент заранее согласился получать рекламу. Именно поэтому после поиска товара человек может неожиданно получить звонок с похожим предложением.

По словам Кукуйского, чаще всего за рекламными обзвонами стоят не сотрудники конкретной компании, а аутсорсинговые колл-центры, работающие сразу с несколькими заказчиками.

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