В Красногорске на 85% завершили капремонт гимназии № 2

В Красногорске на улице Кирова продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, строительная готовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета, их планируют завершить к 1 сентября. Строители завозят мебель в классы, продолжают благоустраивать территорию и завершают фасад.

Здание построили в 1968 году, его площадь превышает 4,2 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.