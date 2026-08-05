Названы регионы России, ставшие главным символом отечественного кино и литературы

Аналитики сервиса «Строки» определили субъекты РФ, ставшие главным воплощением национальной литературы и кинематографа. Лидером списка оказалась Республика Карелия, а в тройку фаворитов также вошли Ростовская область и Алтайский край, пишет ТАСС.

Лидеры рейтинга кинематографичных локаций

Пресс-служба книжной платформы «Строки» опубликовала результаты исследования, посвященного известным отечественным произведениям и их экранизациям, сформировавшим визуальный и культурный образ российских территорий. Согласно полученным данным, статус главного кинематографичного региона страны закрепился за Карелией.

Северные ландшафты республики, ставшие декорацией для киноверсии повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», привлекли 38,8% от общего числа просмотров экранизаций, включенных в выборку. При этом оригинальный печатный текст демонстрирует стабильную популярность, собрав 34,1% от всей прочитанной литературы.

Самые читаемые произведения и популярные регионы

Вторую строчку в списке заняла Ростовская область, неразрывно связанная с романом Михаила Шолохова «Тихий Дон». Фильм по этой книге набрал 22,3% зрительских просмотров, а сам первоисточник забрал 44,3% прочтений, что сделало его самой популярной книгой среди участников исследования.

Тройку замыкает Алтай с кинокартиной Василия Шукшина «Калина красная», на долю которой пришлось 19,5% просмотров.

Другие символы литературной карты России

Исследователи также зафиксировали устойчивый интерес аудитории к иным географическим локациям в отечественном искусстве. В частности: