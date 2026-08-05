Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах безопасности при катании на сапбордах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям Подмосковья о правилах безопасности при катании на сапбордах. Как отметил первый заместитель начальника госучреждения Анатолий Плевако, важно не выходить на воду в грозу, при сильном ветре, ночью, а также в состоянии опьянения.

«Специалисты подчеркнули, что обязательным элементом экипировки является спасательный жилет — он должен быть правильно подобран и застегнут. Также необходим страховочный трос, который крепится к ноге гребца и не дает доске уплыть при падении», — рассказал Плевако.

С собой следует взять сменную одежду в водонепроницаемой сумке, герметичный чехол для телефона и документов, солнцезащитный крем, воду и еду.

Запрещается плавать вблизи судов, устанавливать мотор и уплывать далеко от берега.

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