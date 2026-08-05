Жителям Подмосковья рассказали о приеме заявлений на ДЭГ

Жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) до 14 сентября, сделать это можно через портал «Госуслуги». Об этом сообщает Мособлизбирком.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ и Московской областной Думы будут проходить 18, 19 и 20 сентября, голосование состоится в эти дни на сайте vybory.gov.ru. Для участия пользователям нужны подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Им необходимо авторизоваться, принять технические условия, подтвердить вход кодом из СМС и заполнить электронный бюллетень.

Помимо этого, у жителей будет возможность проголосовать на избирательном участке или на дому. Последний вариант возможен при наличии уважительной причины, к примеру, по состоянию здоровья. Избиратели, оформившие регистрацию на ДЭГ, не смогут голосовать на участке.

В случае, если в дни голосования жители будут находиться не по месту регистрации, они могут подать заявление о голосовании по месту нахождения с 3 по 14 сентября через «Госуслуги», МФЦ, территориальную избирательную комиссию. В период с 9 по 14 сентября это возможно сделать через участковую избирательную комиссию.

Напомним, что в сентябре также пройдут муниципальные выборы в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне: местные жители определят состав Советов депутатов. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.