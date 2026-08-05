Кусачие пауки-каракуты в Подмосковье могут вызвать симптомы как при аппендиците

Жителям Центральной России, включая Подмосковья и Москвы, напомнили о реальной угрозе встречи с каракуртом — одним из самых ядовитых пауков на территории страны. Доцент Пироговского университета Наталья Миропольская в интервью RT предупредила о мощных нейротоксинах в яде членистоногого и призвала немедленно обращаться за помощью при первых подозрениях на укус.

Каракурт, чья репутация в мире членистоногих давно пугает туристов и дачников, продолжает расширять географию присутствия в России. Врачи бьют тревогу: встречи с этим пауком фиксируют даже в регионах, где раньше о нем знали только по учебникам биологии.

Доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская пояснила, что опасность кроется в яде, содержащем мощные нейротоксины, поражающие нервную систему. Коварство укуса в том, что в первые минуты неприятные ощущения могут быть умеренными, но уже через час развивается тяжелая клиническая картина: интенсивные боли в мышцах живота, спины и груди, сильная потливость, слабость, скачки давления и учащенное сердцебиение.

Особую сложность для диагностики, по словам специалиста, представляет тот факт, что симптомы нередко имитируют острые хирургические патологии брюшной полости. Врач может заподозрить аппендицит или панкреатит, тогда как истинная причина кроется в токсическом воздействии яда.

Несмотря на пугающее описание, летальные исходы при укусах каракурта в современной медицине встречаются редко — интенсивная терапия позволяет купировать последствия. Однако в группу повышенного риска попадают дети, пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и аллергики. При этом специалист категорически предостерегает от попыток оценить тяжесть состояния самостоятельно: даже маленькая ранка может таить серьезную угрозу.

Единственный верный алгоритм действий — немедленный визит к врачу. Чем раньше начата терапия, тем меньше вероятность тяжелых осложнений, резюмировала Миропольская.

Ранее биолог Павел Глазков успокаивал общественность: несмотря на отдельные находки каракуртов в Москве и Подмосковье в последние годы, речь о массовом распространении вида в столичном регионе пока не идет. Однако бдительности терять не стоит.